Iran neemt schip in beslag om brandstofsmokkel

Iran heeft in de Perzische Golf een schip in beslag genomen vanwege het vermeende smokkelen van brandstof. Alle twaalf Filipijnse bemanningsleden zijn aangehouden. Dat meldt het Iraanse studentenpersbureau ISNA.

Het schip had 284.000 liter diesel aan boord, volgens het persbureau. De brandstof is enorm goedkoop in Iran. Daarom heeft het veel last van de smokkel naar omliggende landen. Het land neemt vaker schepen in beslag die van brandstofsmokkel worden verdacht.

Het Zweedse vrachtschip Stena Impero werd op 19 juli door Iran in beslag genomen. Het schip ligt nog steeds vast en zestien bemanningsleden bevinden zich nog aan boord. Vijf bemanningsleden werden deze week vrijgelaten. De Stena Impero wordt door Iran beschuldigd van het breken van maritieme wetten.

Een Iraanse tanker werd begin juli aangehouden in de Straat van Gibraltar. Die tanker, die inmiddels de nieuwe naam Adrian Darya 1 heeft gekregen, mocht eerder deze maand vertrekken. Volgens Iran was het beslag op de Stena Impero geen wraakactie.