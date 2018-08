Iran naar hof in Den Haag om sancties VS

Iran is naar het Internationaal Gerechtshof in Den Haag gestapt om Amerikaanse sancties van tafel te krijgen. De Islamitische Republiek stelt dat de VS met de strafmaatregelen een vriendschapsverdrag uit 1955 schenden. De landen waren destijds nog bondgenoten. Dat veranderde na de Iraanse Revolutie.

Het VN-hof heeft de VS alvast opgeroepen de uiteindelijke uitspraak niet naast zich neer te leggen. Het is nog onduidelijk of de regering van Donald Trump daar gehoor aan geeft. Washington liet in een eerste reactie weten dat het hof niet bevoegd is om te oordelen over de zaak. Ook zou het relatief onbekende verdrag uit 1955 geen betrekking hebben op dit soort kwesties.

De VS stelden de sancties in nadat president Trump de atoomdeal met Iran in de prullenbak had gegooid. Een Iraanse vertegenwoordiger stelde maandag bij het hof dat Washington probeert de Iraanse economie zoveel mogelijk schade toe te brengen. Hij zei dat Teheran tevergeefs heeft geprobeerd een diplomatieke oplossing te vinden.

De Amerikanen zetten dinsdag hun juridische argumenten uiteen.