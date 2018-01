„Iran moet geen tweede Syrië worden”

Daryoush Akhavan (61) uit Amersfoort volgt het nieuws over de protesten in Iran op de voet. Hij vreest voor een burgeroorlog. „Dat kan zomaar gebeuren als de regering de bevolking blijft negeren.”

Akhavan ontvluchtte zeventien jaar geleden Iran. Hij was van moslim christen geworden. Dat is in zijn geboorteland voldoende om ter dood gebracht te worden. De Iraniër organiseert twee keer per maand kerkdiensten in het Farsi en in het Nederlands in de vrijgemaakt gereformeerde Martuskerk in Amersfoort. Tientallen Iraniërs en Afghanen uit alle hoeken van Nederland komen erop af.

Wanneer hoorde u voor het eerst van de protesten?

„Een vriend belde mij vrijdag. Gelijk daarna heb ik contact gezocht met mijn familie. Ik heb twee broers en drie zussen in Iran. Zij wonen in Teheran en Arak. In beide steden wordt geprotesteerd. Als we bellen, moeten we op onze woorden letten. Vrijwel zeker luistert de overheid mee.”

Wat is het laatste wat u van hen heeft gehoord?

„Dat zij zich zorgen maken om hun kinderen. Een neef vertelde dat zijn 19-jarige zoon al meerdere keren van de universiteit thuiskwam met zere ogen van het traangas. Kinderen van mijn zus zijn in Nederland. Hun moeder in Iran is blij dat ze hier zijn, want tijdens de protesten in 2009 kregen ze voortdurend de autoriteiten op hun dak.”

Wat vindt u van de protesten?

„Ze verrassen me niet, want het broeit al maanden. De werkloosheid en inflatie zijn hoog. Het wordt steeds moeilijker om in het levensonderhoud te voorzien. Het ergste is dat het regime de opbrengst van de olie zelf opstrijkt. Mensen pikken dat niet meer.

Verder ontberen Iraniërs essentiële vrijheden. Vrouwen moeten een hoofddoek dragen, moslims riskeren de doodstraf als ze christen worden, soennieten is het verboden om een moskee te bouwen en bahais mogen niet studeren.

Voorlopig lijkt de regering doof voor de protesten. Dat maakt de situatie explosief, want veel demonstranten hebben niets te verliezen. Ik ben bang dat de situatie uit de hand loopt en er een burgeroorlog uitbreekt. Dat kan zomaar gebeuren als de regering de bevolking blijft negeren.”

Wat is het beste voor Iran: hervormingen of een nieuw regime?

„Het laatste, mits er een goed alternatief komt. Als de regering omver wordt geworpen en Iran een land wordt als Syrië, Irak of Afghanistan, laat dan de huidige machthebbers maar zitten.”

Stel dat u nog in Iran zou wonen, zou u dan ook de barricaden opgaan?

„Ik geloof dat christenen goede overheden moeten gehoorzamen. Maar het Iraanse regime gooit in naam van God mensen in de gevangenis, verkracht en doodt hen. Ik geloof niet dat God deze regering heeft gewild, maar dat ze door satan is gestuurd. Daarom zou ik ook de straat opgaan als ik nog in Teheran zou wonen. Niet om te rellen, maar om vreedzaam mijn stem te verheffen. Eerder deed ik dat in 2009 door in Amersfoort een demonstratie te organiseren tegen de stembusfraude rondom de herverkiezing van president Ahmadinejad. Zo’n 120 mensen liepen mee.”

Als Iran daadwerkelijk het door u gewenste regime krijgt, gaat u dan weer terug?

„Daarvoor ben ik inmiddels te oud. Bovendien heb ik in Nederland een nieuw leven opgebouwd. Ik ben getrouwd met een Nederlandse vrouw, heb hier veel vrienden en mijn werk. Mijn taak, het organiseren van kerkdiensten en het tolken tijdens preken, ligt in Nederland. Dat is ook niet erg. Ik ben van dit land gaan houden.”