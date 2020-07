Iran meldt ‘incident’ bij nucleair complex

Op een bouwplaats bij het nucleaire complex bij de Iraanse stad Natanz heeft zich een „incident” voorgedaan. Een woordvoerder van de nationale Organisatie voor Atoomenergie zei tegen het persbureau Tasnim dat er geen schade aan de reactor is en geen slachtoffers zijn gevallen.

Hij zei verder dat het complex momenteel inactief is en er geen risico van radioactieve verontreiniging is. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht. Hij gaf geen verdere details over het ongeval.

Teheran kondigde in mei vorig jaar aan dat het bepaalde verplichtingen uit het atoomakkoord van 2015 opschort. Het steekt de Iraanse machtshebbers dat de Verenigde Staten zich eenzijdig hebben teruggetrokken uit de deal. In het akkoord van 2015 werd Iran opheffing van sancties beloofd in ruil voor de beperking van zijn kernprogramma.

De terugtrekking van de Amerikaanse president Donald Trump uit het akkoord werd gevolgd door het opnieuw opleggen van zware economische sancties. Die hebben de Iraanse economie hard getroffen.

Het complex in Natanz is een van de belangrijkste Iraanse centrales voor uraniumverrijking.