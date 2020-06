Iran meldt hoogste aantal coronadoden sinds april

In Iran zijn het afgelopen etmaal 121 mensen overleden aan het nieuwe coronavirus. Dat is het hoogste sterftecijfer in het land sinds 11 april, toen 125 sterfgevallen werden geregistreerd.

Een woordvoerster van het ministerie van Volksgezondheid zei dat het totaal aantal doden nu 9863 bedraagt. Zij vertelde ook dat nog eens 2445 mensen de afgelopen 24 uur positief op Covid-19 waren getest, waardoor het aantal besmettingen steeg naar 209.970.

Iran heeft geen lockdown ingevoerd om verspreiding van het virus tegen te gaan. Wel zijn in maart scholen gesloten, openbare evenementen geannuleerd en het reizen tussen de 31 provincies van het land verboden. De regering heeft de beperkingen vanaf april geleidelijk opgeheven om haar door sancties getroffen economie weer op gang te brengen. Sindsdien vindt er een snelle stijging van het aantal besmettingsgevallen plaats.

Iran was na China een van de eerste landen waar het nieuwe coronavirus snel om zich heen greep. Het land staat wereldwijd op de tiende plaats wat het aantal besmettingen betreft en op de negende plek met het aantal doden.