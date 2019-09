Iran: meer tijd om nucleaire deal te redden

De Iraanse president Hassan Rohani geeft Europese mogendheden extra tijd om de nucleaire deal met zijn land te redden. „Ik denk dat het onwaarschijnlijk is dat we vandaag of morgen resultaat zien met Europa”, zei hij volgens de staatstelevisie. „Europa heeft nog eens twee maanden om aan haar verplichtingen te voldoen.”

De nucleaire deal met Iran staat op losse schroeven door het optreden van de Amerikaanse president Donald Trump. Die trok zijn land vorig jaar eenzijdig terug uit het akkoord en legde Iran weer zware sancties op. Dat was tegen de zin van de andere ondertekenaars van de deal, die het akkoord proberen te redden.

Iran wil meer bescherming van Europa tegen de gevolgen van de Amerikaanse strafmaatregelen. Het land is uit protest begonnen met het terugschroeven van de naleving van het akkoord. Frankrijk heeft Teheran nu een miljardenkrediet in het vooruitzicht gesteld. Dat moet de pijn van de Amerikaanse sancties verzachten. Voorwaarde is wel dat Teheran zich weer aan de afspraken houdt.