Iran leeft akkoord na als nieuwe president Biden sancties opheft

Iran zal „automatisch” zijn nucleaire verplichtingen weer nakomen als de nieuwe Amerikaanse president Biden de sancties tegen het land opheft. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Zarif in Iraanse media.

Biden beloofde een terugkeer naar de diplomatie met Iran na vier ‘harde’ jaren onder Trump, die zich terugtrok uit een internationaal akkoord met Iran en ingrijpende strafmaatregelen oplegde. Het opnieuw nakomen van de toezeggingen door het regime in Teheran kan automatisch en snel gebeuren, zonder voorwaarden of onderhandelingen, aldus Zarif.

Hij omschrijft Biden als een „veteraan op het gebied van buitenlandse zaken” die hij al dertig jaar kent. Eenmaal in het Witte Huis kan Biden de sancties opheffen met drie bevelen, stelde de bewindsman.

Ondertussen noemt de Iraanse president Rohani de regering-Trump „onhandelbaar”. Hij vindt dat een regering-Biden de sfeer zou kunnen terugbrengen die heerste in 2015 bij het sluiten van het nucleaire akkoord. Daarover werd onderhandeld door de regering van Obama, waarin Biden vicepresident was. Het akkoord bood Teheran verlichting van internationale sancties in ruil voor garanties dat het omstreden Iraanse nucleaire programma geen militaire doelen heeft.