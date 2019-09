Iran laat zeven bemanningsleden tanker gaan

Iran heeft zeven van de 23 bemanningsleden van de tanker Stena Impero laten gaan. Dat heeft het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten. De zeven mochten om humanitaire redenen van boord. Het ministerie zei niet waar de zeven bemanningsleden nu zijn.

De Stena Impero vaart onder Britse vlag, maar is eigendom van het Zweedse Stena Bulk. Dat heeft laten weten dat de 23 bemanningsleden de Indiase, Russische, Letse en Filipijnse nationaliteit hebben. De Zweedse minister van Buitenlandse Zaken Margot Wallström liet weten dat ze hoopt dat de andere bemanningsleden ook snel vrijkomen.

Iran nam de tanker op 19 juli in beslag. Dat was twee weken nadat een Iraanse tanker aan de ketting was gelegd bij het Britse overzeese gebied Gibraltar. Die tanker, die inmiddels de nieuwe naam Adrian Darya 1 heeft gekregen, mocht eerder deze maand vertrekken.

De Iraniërs ontkenden dat er een verband was tussen de inbeslagname van de tankers. Ze namen de Britse tanker naar eigen zeggen in beslag vanwege overtredingen van de maritieme regels. „We hebben geen probleem met de bemanning en de kapitein”, zei een woordvoerder van het ministerie.