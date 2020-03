Iran laat tijdelijk 54.000 gevangenen vrij wegens coronavirus

Iran heeft tijdelijk 54.000 gevangenen vrijgelaten in een poging de verspreiding van het coronavirus in de overvolle gevangenissen tegen te gaan. Een woordvoerder van justitie zei dat de gevangenen verlof kregen nadat ze negatief waren getest op het virus en een borgsom hadden betaald, aldus de BBC dinsdag.

De maatregel geldt niet voor gevangenen die tot meer dan vijf jaar cel zijn veroordeeld. De gevangengenomen Brits-Iraanse liefdadigheidswerker Nazanin Zaghari-Ratcliffe valt mogelijk wel onder de regeling en kan binnenkort vrijkomen, zei het Britse parlementslid Tulip Siddiq. Zij citeerde de Iraanse ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk die zei dat Zaghari-Ratcliffe „vandaag of morgen op verlof kan worden vrijgelaten”.

Zaghari-Ratcliffe werd in 2016 tot vijf jaar cel veroordeeld wegens spionage. Ze heeft de aantijging altijd ontkend. Londen heeft aangedrongen op haar vrijlating.

Het aantal bevestigde besmettingsgevallen in Iran is dinsdag voor de tweede dag op rij met meer dan 50 procent gestegen. Het staat nu op 2336, hoewel wordt aangenomen dat het werkelijke cijfer veel hoger is. Van de 290 parlementsleden hebben er 23 ook positief getest op het virus.

De uitbraak in Iran heeft aan minstens 77 mensen het leven gekost in minder dan twee weken tijd.