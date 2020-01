Iran laat spionage-aanklacht tegen Française vallen

Iran heeft een spionage-aanklacht tegen een Frans-Iraanse academica laten vallen. Deze werd sinds vorig jaar vastgehouden en riskeerde de doodstraf. Fariba Adelkhah wordt nog wel verdacht van het „verspreiden van propaganda tegen het politieke systeem” en „samenzwering tegen de nationale veiligheid”.

Adelkhah, Iran-deskundige en kenner van de sjiitische islam, werd vorig jaar juni opgepakt in Teheran. Ook haar collega Roland Marchal werd gearresteerd. De arrestaties deden de spanningen tussen Frankrijk en Iran oplopen.

Adelkhah en Marchal zijn niet de enige buitenlanders die vastzitten in Iran. Ook de Australische Kylie Moore-Gilbert zit er in de gevangenis vanwege spionage. Canberra is „diep bezorgd” over de zaak rond Moore-Gilbert, die werd veroordeeld tot een celstraf van tien jaar. De vrouw is sinds kerstavond vorig jaar in hongerstaking omdat haar hoger beroep werd afgewezen.