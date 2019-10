Iran laat opgepakte Russische journaliste vrij

De Russische journaliste Joelia Joesik, die vorige week door de Iraanse autoriteiten werd gearresteerd, is vrijgelaten. Dat maakte de Russische ambassade in Teheran donderdag bekend. Joesik werd vrijdag opgepakt in een hotel vanwege problemen met haar visum.

„Als gevolg van gezamenlijke inspanningen van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken en de ambassade in Teheran, heeft Iran besloten Joelia Joesik vrij te laten”, laat de Russische ambassade weten.

In eerste instantie zei de moeder van Joesik dat haar dochter werd beschuldigd van spionage en daarom werd opgepakt, maar Iran ontkende dat later. „Het gaat niet om spionage, maar om het overtreden van de visumregels”, liet Teheran toen weten.

De arrestatie van Joesik lag gevoelig, omdat Rusland goede banden onderhoudt met Iran.