Iran laat Libanese gevangene gaan

Iran draagt de Libanese IT-expert Nizar Zakka over aan Hezbollah, de door Iran gesteunde Libanese militie. Dat meldt het Iraanse persbureau Fars. Zakka kreeg in 2016 een celstraf van 10 jaar in Iran omdat hij zou hebben "samengespannen tegen de staat".

Zakka, die in de Verenigde Staten woonde, verdween in 2015 nadat hij een conferentie in Teheran had bijgewoond. Iraanse staatsmedia meldden dat hij banden had met het Amerikaanse leger en inlichtingendiensten.

Volgens Fars laat Iran Zakka gaan uit respect voor Hezbollah-leider Hassan Nasrallah. Een hoge Libanese veiligheidsfunctionaris was in Teheran om over de vrijlating van Zakka te onderhandelen.