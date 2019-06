Iran laat Libanese gevangene dinsdag gaan

De Libanese IT-expert Nizar Zakka wordt dinsdag door Iran vrijgelaten en overgedragen aan Libanon. De Libanese veiligheidschef Abbas Ibrahim heeft dat gezegd, nadat het Iraanse persbureau Fars eerder meldde dat Zakka aan Hezbollah wordt overgeleverd.

Zakka kreeg in 2016 een celstraf van 10 jaar in Iran omdat hij zou hebben "samengespannen tegen de staat". De Libanese president en minister van Buitenlandse Zaken hebben bij Iran erop aangedrongen om hem amnestie te verlenen. Ibrahim zal de IT-expert vergezellen als hij dinsdag naar Libanon reist.

Zakka, die in de Verenigde Staten woonde, verdween in 2015 nadat hij een conferentie in Teheran had bijgewoond. Iraanse staatsmedia meldden dat hij banden had met het Amerikaanse leger en inlichtingendiensten.

Volgens Ibrahim heeft het bericht van persbureau Fars dat Zakka wordt overgedragen aan Hezbollah voor "verwarring" gezorgd. Hezbollah is een militante groepering en maakt tevens deel uit van de regeringscoalitie in Beiroet.