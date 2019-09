‘Iran laat bemanningsleden Britse tanker gaan’

Iran laat zeven bemanningsleden gaan van de Britse tanker Stena Impero. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt volgens de Iraanse staatstelevisie dat de zeven op humanitaire gronden zijn vrijgelaten en het land snel zullen verlaten.

Iran nam de tanker, met 23 bemanningsleden, op 19 juli in beslag. Dat was twee weken nadat een Iraanse tanker aan de ketting was gelegd bij het Britse overzeese gebied Gibraltar. Die tanker, die inmiddels de nieuwe naam Adrian Darya 1 heeft gekregen, mocht eerder deze maand vertrekken.