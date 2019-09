Iran komt vredesplan voor regio in VN

De Iraanse president Hassan Rohani wil een plan voor veiligheid en vrede in de Straat van Hormuz presenteren op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Rohani wil het zogenaamde Coalition of Hope-initiatief woensdag inbrengen.

Daarmee wil Iran de veiligheid in de Perzische Golf waarborgen met een coalitie van de Golfstaten en zonder buitenlandse mogendheden, zei Rohani tijdens een militaire parade in Teheran op zondag. Volgens hem leidt de aanwezigheid van buitenlandse troepen in de Golfregio tot onrust en onzekerheid.

„De crisis moet regionaal worden opgelost. Iran is bereid om alle geschillen met de Golfstaten te beslechten. Teheran wil vriendschap en broederschap met alle staten in de regio en steekt zijn hand uit”, zei de president. Wel zegde hij toe dat Iran niet zal toestaan dat zijn landsgrenzen worden overschreden en deze desnoods met geweld zal beantwoorden.