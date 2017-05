Iran kiest hervormer of radicale tegenpool

Iran kiest vrijdag een president en kiest voor verdere hervorming of terugkeer naar een harde lijn die het land economisch uitput. De keuze is vooral tussen de huidige president Hassan Rohani (68) en een ‘ultra’ onder de machtige geestelijken, Ebrahim Raisi (56). De keuze is niet democratisch, omdat de heersende geestelijkheid de meeste kandidaten vooraf heeft verboden mee te doen.

Maar de hoge leeftijd van de man die al sinds 1989 feitelijk het laatste woord heeft in Iran, niet de president, maar geestelijk leider ayatollah Ali Khamenei (78), maakt de verkiezing spannend. Bij het overlijden van Khamenei zal de president grote invloed hebben op diens opvolging. Raisi wil naar verluidt zelf de opvolger worden.

Hervormer Rohani maakt aanspraak op herverkiezing omdat hij zijn land uit een fnuikend isolement heeft gesleept. Hij sloot in 2015 een akkoord met grote mogendheden dat de vastgelopen economie nieuw leven moest inblazen. Iran ging minder nucleaire activiteiten ontplooien en er zou weer worden geïnvesteerd in het olierijke land.

Tal van internationale sancties zijn afgeschaft, maar de VS blijven hun eigen sancties toepassen en dat weerhoudt anderen ervan in Iran te investeren. Rohani kan van weinig van zijn beloften zeggen dat die zijn nagekomen. De werkloosheid is toegenomen na de ‘nucleaire deal’ en de tientallen miljarden euro’s aan buitenlandse investeringen zijn uitgebleven. Als niemand vrijdag een meerderheid behaalt, is er een tweede rond op 26 mei.