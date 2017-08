Iran inzet van gesprek Netanyahu met Poetin

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft dinsdag een ontmoeting gehad met de Russische president Vladimir Poetin in Sotsji, aan de Zwarte Zee. Israël en Rusland onderhouden goede betrekkingen. Maar Rusland heeft ook warme banden met Iran. De rol van dat land in Syrië is de inzet van de gesprekken.

Met Netanyahu zijn ook het hoofd van de Israëlische inlichtingendienst Mossad, Yossi Cohen, en het hoofd van de Nationale Veiligheidsraad, Meir Ben-Shabat, afgereisd.

Netanyahu wil met Poetin praten over de Iraanse pogingen om een militaire aanwezigheid in Syrië op te bouwen, als onderdeel van een gewenste as tussen Iran, Irak, Syrië en Libanon.

Netanyahu zei dinsdag dat Irans activiteiten in Syrië een bewijs vormen dat de agressie van Teheran niet verminderd is, ondanks het nucleaire akkoord dat de grootmachten in de wereld (de P5+1: de VS, Rusland, China, Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland) in 2015 met Iran sloten.

Israël doet er alles aan om te voorkomen dat Iran in Syrië vaste grond onder de voeten krijgt. De regering denkt dat Iran legerbases wil aanleggen op Syrisch grondgebied en vreest bovendien dat het daardoor makkelijker wordt voor Iran om geavanceerde wapens naar Hezbollah in Libanon te sturen. Hezbollah heeft al meer dan 100.000 raketten die Israëlische dorpen en steden kunnen treffen.

Een Israëlische delegatie probeerde volgens Israëlische media vorige week tevergeefs bij de Amerikanen de belofte los te krijgen dat er voor Iran in een nieuw Syrië geen plaats meer zal zijn.

De minimale inzet van de diplomatieke missie is dat de Russen ten minste begrijpen wat Israëls zorgen en grenzen zijn, zodat ze niet verbaasd zullen opkijken als Israël in de toekomst zal optreden tegen de Iraanse aanwezigheid in Syrië.

Het is de negende keer in de afgelopen twee jaar dat Netanyahu en Poetin elkaar ontmoeten. Eerder maakten Israël en Rusland afspraken over coördinatie van militaire activiteiten in Syrië.