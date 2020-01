Iran informeerde premier Irak over aanval

De Iraakse premier Adil Abdul-Mahdi zegt door Teheran te zijn gewaarschuwd over de aanval op doelen in zijn land. Ook laat hij weten dat na de nachtelijke raketbeschietingen geen melding is gemaakt van slachtoffers.

„We kregen een officiële verbale boodschap van Iran dat de Iraanse reactie op de liquidatie van Qassem Soleimani was begonnen of snel van start zou gaan”, aldus een verklaring van het kantoor van Mahdi. „En dat de aanval beperkt zou zijn tot plaatsen waar het Amerikaanse leger zich bevindt in Irak, zonder specifiek te benoemen om welke locaties het ging.”

Iran vuurde in de vroege ochtend raketten af op Iraakse bases waar zich Amerikanen en andere buitenlandse troepen bevinden. Die aanval was bedoeld om de dood te vergelden van generaal Soleimani. Die kwam vorige week om het leven door een Amerikaanse droneaanval in Bagdad.