Iran: incident Britse tanker met vissersboot

De door Iran in beslag genomen tanker Stena Impero was vrijdag betrokken bij een ongeluk met een vissersboot en negeerde hulpverzoeken, meldt het Iraanse persbureau Fars zaterdag op gezag van havenautoriteiten.

Volgens rederij Stena Bulk hield de tanker zich aan alle regels. De Zweedse eigenaar van het schip verklaarde dat de Stena Impero „was benaderd door kleine vaartuigen zonder nadere kenmerken en een helikopter terwijl het schip in internationale wateren door de Straat van Hormuz voer”.

De tanker en zijn 23-koppige bemanning liggen in de haven van Bandar Abbas en blijven daar tot het onderzoek is afgerond, aldus Fars. „Het schip was betrokken bij een ongeluk met een Iraanse vissersboot. Toen de vissersboot een noodsignaal uitzond, werd dat door het Britse schip genegeerd”, zei Allahmorad Afifipour namens de havenautoriteiten tegen Fars.

Het schip met bemanningsleden uit onder meer India, Rusland, Letland en de Filipijnen aan boord werd vrijdag door de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) gedwongen naar Bandar Abbas te varen.

De verhoudingen tussen Iran en een aantal westerse landen zijn zeer gespannen, mede doordat de Britse marine begin juli een Iraanse tanker in Gibraltar aan de ketting legde op verdenking van overtreding van de EU-sancties tegen Syrië. Die maatregel werd door de rechter in Gibraltar met dertig dagen verlengd.

De Revolutionaire Garde zinspeelde op een rechtstreeks verband met die uitspraak. „De wet van vergelding is iets dat wordt erkend in het internationaal recht en wordt gebruikt in verband met verkeerde beslissingen genomen door een regering”, zei de woordvoerder van de Garde, Abbasali Kadkhodaei, tegen het Iraanse staatspersbureau IRNA.

