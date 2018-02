Iran houdt zich aan nucleaire afspraken

Iran heeft zich wat betreft zijn nucleaire activiteiten gehouden aan de belangrijkste beperkingen die in 2015 zijn opgelegd in een akkoord met de grote mogendheden. Dat blijkt uit een kwartaalrapport van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA), dat persbureau Reuters donderdag heeft ingezien.

De Islamitische Republiek Iran heeft de toegestane voorraden laag verrijkt uranium en zwaar water niet overschreden. Bovendien is uranium niet verder verrijkt dan 3,67 procent zuiverheid, de afgesproken grens. De deal, die opheffing van de sancties tegen Teheran betekende, was zo ontworpen dat Iran, als de intentie er was, ruwweg een jaar nodig zou hebben om een atoombom te maken in plaats van een paar maanden.

De Amerikaanse president Donald Trump had ernstige kritiek en wil dat de fouten in de overeenkomst worden hersteld. Hij heeft de Europese bondgenoten en het Congres opgeroepen daarbij te helpen.

In het IAEA-verslag staat ook dat Iran in een brief heeft gezegd dat „een besluit is genomen kernreactoren te bouwen voor scheepsaandrijving in de toekomst”. De in Wenen gevestigde atoomwaakhond van de VN heeft Iran gevraagd om „nadere uitleg en aanvullende informatie” over onder meer het ontwerp. Teheran heeft daar nog niet op gereageerd.