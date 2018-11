„Iran houdt zich aan afspraken nucleair pact”

Ook nu de VS de sancties tegen Iran opnieuw heeft ingesteld, houdt het land zich nog altijd aan de afspraken uit het nucleaire akkoord van 2015. Met de voorraad verrijkt uranium die het land heeft, blijft het onder de limiet die drie jaar geleden is gesteld, meldde het Internationale Atoomenergieagentschap (IAEA) maandag.

Volgens de nucleaire waakhond heeft Iran niet meer centrifuges voor het verrijken van uranium dan is toegestaan. Verder meldt het agentschap dat het niet is tegengewerkt bij inspecties in het land.

Iran sloot in 2015 een nucleair akkoord met Rusland, China, de VS, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland. Teheran toonde zich bereid inspecties toe te staan en accepteerde dat het geen grote hoeveelheden verrijkt uranium meer mocht hebben. Dat moest de ontwikkeling van kernwapens onmogelijk maken. In ruil daarvoor werden economische sancties tegen het land opgeheven.

De Amerikaanse president Donald Trump liet de sancties tegen Iran op 5 november opnieuw ingaan. Volgens Trump hield Teheran zich niet aan de afspraken uit het nucleaire akkoord en werd stiekem gewerkt aan kernwapens.