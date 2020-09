Iran houdt militaire oefening bij Straat van Hormuz

Iran begint donderdag met een grootschalige militaire oefening rond de Straat van Hormuz, een gebied waar vorig jaar enkele olietankers werden aangevallen waardoor de spanningen tussen de VS en Iran verder opliepen.

De exercitie aan de oostkant van de Golf van Oman moet het leger van het land weerbaar maken tegen „buitenlandse dreigingen en een mogelijke invasie”, zei admiraal Habibollah Sayyari volgens Iraanse media.

Aan de driedaagse oefening met de naam Zolfaghar-99 doen naast de marine ook de luchtmacht en de landstrijdkrachten mee. Onder meer de in Iran geproduceerde Fateh-onderzeeër en Simorq-drone worden ingezet.

De Verenigde Staten hebben Teheran ervan beschuldigd achter de aanvallen op de tankers te zitten. De Straat van Hormuz is erg belangrijk voor de wereldoliehandel.

Niet alleen de VS is daar actief, er is ook een Europese missie gaande om de vrije doorvaart te garanderen. Onder meer Nederland draagt bij aan de door Frankrijk geleide waarnemingsmissie. Het marineschip De Ruyter kwam in juni terug na vijf maanden varen in de Golfregio. Europa koos ervoor niet mee te doen aan de Amerikaanse operatie, omdat die inzet op maximale druk op Iran.