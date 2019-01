Iran houdt Amerikaanse veteraan vast

Iran heeft Michael White, een 46-jarige Amerikaanse ex-marinier, gearresteerd in de stad Mashhad. Het persagentschap Islamic Republic News Agency van het islamitische land bevestigde eerdere mediaberichten over de aanhouding.

The New York Times meldde maandag dat White tijdens een bezoek aan zijn Iraanse vriendin was gearresteerd en al sinds juli in de gevangenis wordt vastgehouden vanwege niet nader gespecificeerde aanklachten.

De moeder van White meldde hem als vermist toen haar zoon niet aan boord zat van een vlucht naar huis via Dubai. Functionarissen van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken hebben haar een paar weken geleden meegedeeld dat hij in een Iraanse gevangenis was gevonden.

„Ik weet alleen dat hij nog leeft en dat een consulair bezoek van de Zwitsers is aangevraagd”, vertelde ze aan. De Zwitserse ambassade heeft sinds 1980 consulaire diensten verleend aan Amerikanen in Iran, toen de VS de diplomatieke betrekkingen met het land beëindigde.