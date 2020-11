Iran hoopt op verandering in ‘destructieve’ beleid VS

Iran hoopt op een verandering in het „destructieve” beleid van de Verenigde Staten, zei de Iraanse vicepresident Eshagh Jahangiri zaterdag volgens Iraanse staatsmedia in een reactie op de nederlaag van president Donald Trump bij de presidentsverkiezingen.

Hij voegde eraan toe te hopen dat de VS terugkeren naar de rechtsstaat, internationale verplichtingen nakomen en respect tonen voor andere landen. De VS trokken zich twee jaar geleden terug uit het nucleaire akkoord dat Trumps voorganger Obama sloot met Teheran. Trump stelde vervolgens nieuwe sancties in tegen Iran.