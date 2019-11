Iran hield IAEA-inspecteur tegen

Iran heeft voor het eerst een inspecteur van het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) verhinderd een nucleaire faciliteit binnen te gaan. Ze had mogelijk „verdacht materiaal” bij zich, verklaarde de Iraanse Atoom Energie Organisatie woensdag, volgens het semi-officiële persbureau Fars.

Screeningsapparatuur bij de Natanz-reactor gaf een waarschuwing toen de inspecteur er doorheen ging. Haar uitrusting werd doorzocht en haar werd de toegang geweigerd. Vervolgens is de IAEA op de hoogte gebracht, meldde Fars. Of de inspecteur daadwerkelijk iets verdachts bij zich had, is niet bekend.

Diplomaten die bekend zijn met het werk van het agentschap zeiden dat haar reisdocumenten in beslag zijn genomen. Sommigen beschreven het als intimidatie.

Het incident is het eerste in zijn soort sinds het historische akkoord dat Teheran in 2015 sloot met grote mogendheden. Daarbij werden beperkingen opgelegd aan de nucleaire activiteiten van Iran in ruil voor het opheffen van internationale sancties.

Het komt op een moment van verhoogde spanning tussen Iran en het Westen, waarbij Teheran de beperkingen van de deal stap voor stap overschrijdt in reactie op de terugtrekking van Washington uit de deal en hernieuwde Amerikaanse sancties.