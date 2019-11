Iran herstelt internet

Iran is donderdag begonnen met het herstellen van de toegang tot internet die sinds 17 november was geblokkeerd. De autoriteiten schermen het internet voor een groot deel af in een poging de onrust de kop in te drukken die was ontstaan over de verhoging van de brandstofprijzen.

De Revolutionaire Garde meldde donderdag dat de rust in het land was weergekeerd en dat het internet weer toegankelijk werd.

Nadat vorige week bekend werd dat de brandstofprijzen met 50 tot 300 procent zouden worden verhoogd, kwam een storm van protest op gang. In het hele land gingen woedende demonstranten de straat op. In de schermutselingen vielen mogelijk meer dan honderd doden.