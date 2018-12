Iran hangt miljardenoplichter op

Iran heeft een oplichter opgehangen die een netwerk had waarmee hij miljarden euro stal. De executie wordt gezien als voorbeeld omdat oplichting doorgaans niet wordt bestraft met de galg.

Hamid-Resa Bagheri Dormani zou op grote schaal medewerkers van banken hebben omgekocht waardoor hij steeds nieuwe leningen kon sluiten. Een rechtbank veroordeelde hem in augustus tot de strop.

In Iran worden aan de lopende band misdadigers geëxecuteerd voor bijvoorbeeld moord, verkrachting of gewapende overvallen. Door een financiële oplichter op te hangen willen de autoriteiten laten zien dat ze hard tegen corruptie strijden. Het land verkeert al maanden in een financiële crisis. Als oorzaken worden de Amerikaanse sancties maar ook corruptie gezien.