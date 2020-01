Iran geeft visa aan Canadese ambtenaren na vliegtuigcrash

$lead

Iran heeft acht visa afgegeven aan een team Canadese ambtenaren om naar Teheran af te reizen na het dodelijke vliegtuigongeluk. Volgens de Canadese minister van Buitenlandse Zaken Francois-Philippe Champagne moeten de meeste van hen maandag in de Iraanse hoofdstad aankomen. Champagne zei eerder op Twitter dat drie andere ambtenaren zaterdag al naar Iran zijn gevlogen om daar een uitvalsbasis op te zetten. „We verwachten dat het team op 14 januari volledig inzetbaar is om hun belangrijke werk te doen.”

Iran heeft eerder toegegeven woensdag per ongeluk een vliegtuig met aan boord 176 passagiers te hebben neergeschoten. Alle inzittenden, onder wie 57 Canadezen, kwamen daarbij om. Canada wil graag participeren in het onderzoek naar de crash en de families van de gestorven Canadezen helpen. Onder de ambtenaren bevinden zich mensen van de Canadese transport veiligheidsraad, de TSB. Volgens de TSB zou er een tweede team met onderzoekers komen die gespecialiseerd zijn in het downloaden en analyseren van vluchtrecorders. De Canadese premier Trudeau heeft bij een herdenkingsdienst voor slachtoffers van de vliegramp beloofd dat hij zal streven naar gerechtigheid en verantwoording voor de slachtoffers. Hij zei niet te rusten voordat er antwoorden zijn.