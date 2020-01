‘Iran gaat niet richting oorlog maar is er niet bang voor’

Iran gaat niet in de richting van een oorlog, maar is ook niet bang voor welk conflict dan ook. Deze krijgshaftige taal kwam donderdag uit de mond van de opperbevelhebber van de Iraanse strijdkrachten.

Chef Hossein Salami van de Revolutionaire Garde reageerde op beschuldigingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Die meent dat Iran achter de rumoerige anti-Amerikaanse demonstraties zit bij de ambassade van de VS in Irak. De demonstraties waren weer een reactie op een bombardement door de VS waardoor 25 doden vielen.

„Wij gaan niet in de richting van een oorlog, maar wij zijn niet bang voor welke oorlog dan ook en we vertellen de VS dat zij correct met de Iraanse natie moet spreken”, aldus Salami. Eerder wees de Iraanse geestelijk leider ayatollah Ali Khamenei Trumps beschuldigingen al van de hand.