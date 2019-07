Iran ‘feliciteert’ Boris Johnson

De aankomende Britse premier Boris Johnson is gefeliciteerd en gewaarschuwd door Iran, dat ruzie heeft met het Verenigd Koninkrijk over de inbeslagname van olietankers . De Iraanse minister Mohammad Javad Zarif (Buitenlandse Zaken) stelde dat Iran zijn kustwateren zal „beschermen”.

„Ik feliciteer mijn voormalige ambtsgenoot Boris Johnson met het feit dat hij de Britse premier wordt”, twitterde de Iraanse minister, die herhaalde dat zijn land niet uit is op een confrontatie. „Maar we hebben een kustlijn van 1500 mijl aan de Perzische Golf. Dit zijn onze wateren en die zullen we beschermen.”

Johnson, voormalig minister van Buitenlandse Zaken, moet als premier aan de slag met het conflict met Iran. In het Britse gebiedsdeel Gibraltar is de Iraanse tanker Grace 1 aan de ketting gelegd. Die zou met ruwe olie onderweg zijn geweest naar Syrië en daarmee Europese sancties hebben omzeild.

De Iraniërs noemen de inbeslagname van de tanker „piraterij”. Zij houden nu de Britse tanker de Stena Impero vast, formeel omdat het schip zich niet aan maritieme regels hield.