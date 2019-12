Iran entert weer schip in Perzische Golf

Iran heeft maandag opnieuw een schip aangehouden in de Perzische Golf en de zestien Maleisische bemanningsleden gearresteerd.

Volgens de Revolutionaire Garde, die de aanhouding verrichtte, werd er met het schip ruim 1,3 miljoen liter olie gesmokkeld. Het Korps van de Islamitische Revolutionaire Garde vormt een economische en militaire elite die zich ook bezighoudt met kustbewaking.

Het schip is aangehouden bij Abu Musa, een Iraans eiland dat ongeveer halverwege de kust van de Verenigde Arabische Emiraten bij Dubai en die van Iran ligt. Iran heeft dit jaar al eerder schepen opgebracht waarmee olie gesmokkeld zou worden. Volgens de Iraanse president Rohani zal het land oliesmokkel blijven bestrijden.

Er is veel onrust over de scheepvaart in de Perzische Golf, waar een belangrijk deel van de internationale oliebehoefte doorheen moet. Nederland stuurt eind januari een marineschip voor een internationale missie die door Frankrijk wordt geleid om de scheepvaart te beveiligen.

Strafmaatregelen

Eerder dit jaar werden diverse olietankers in de Perzische Golf aangevallen. Ook werden raketten op een van de belangrijkste Saudische olie-installaties afgevuurd die grote schade aanrichtten. Algemeen wordt aangenomen dat Iran achter deze acties zit. Hetzij direct, hetzij met hulp van regionale bondgenoten, zoals de Houthirebellen in Jemen of sjiitische milities in Irak.

Iran zou met de acties willen protesteren tegen de strafmaatregelen die de Verenigde Staten tegen het land hebben ingesteld wegens het omstreden atoomprogramma van Teheran. De spanningen tussen Iran en de VS liepen hoog op, nadat Iran een Amerikaans onbemand vliegtuig boven de Straat van Hormuz neerschoot. President Trump blies een vergeldingsaanval op Iran op het laatste moment af.