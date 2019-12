Iran entert weer schip in Perzische Golf

Iran heeft een schip aangehouden in de Perzische Golf en de zestien Maleisische bemanningsleden gearresteerd. Volgens de Revolutionaire Garde werd er met het schip ruim 1,3 miljoen olie gesmokkeld. Het Korps van de Islamitische Revolutionaire Garde vormt een economische en militaire elite die zich ook bezighoudt met kustbewaking.

Het schip is aangehouden bij Abu Musa, een Iraans eiland dat ongeveer halverwege de kust van de Emiraten bij Dubai en die van Iran ligt. Iran heeft dit jaar al eerder schepen opgebracht waarmee olie gesmokkeld zou worden. Het is niet bekend gemaakt wie de eigenaar van het schip is en evenmin onder welke vlag het vaart.

Er is veel onrust over de scheepvaart in de Perzische Golf waar een belangrijk deel van de internationale oliebehoefte doorheen moet. Nederland stuurt eind januari een marineschip voor een internationale missie die door Frankrijk vanuit de Emiraten wordt geleid om de scheepvaart te beveiligen.