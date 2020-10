Iran en Rusland noemen aantijgingen VS ongefundeerd

Iran en Rusland noemen de beschuldigingen van de VS dat zij hebben geprobeerd om de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden „ongefundeerd”. Iran heeft de ambassadeur van Zwitserland op het matje geroepen, die de belangen van Washington in Iran behartigt.

De chef van de Amerikaanse inlichtingendiensten John Ratcliffe zei dat de Iraniërs en de Russen de hand hadden gelegd op persoonsgegevens van geregistreerde kiezers. Die zouden al mails van Iran hebben gekregen om hen te intimideren en de reputatie van president Trump te beschadigen.

Teheran noemt dat een „ongefundeerde claim” in het licht van de verkiezingen in de VS. Moskou reageerde in vergelijkbare bewoordingen.