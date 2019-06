Iran: Eerlijke gesprekken met Duitsland

Iran en Duitsland hebben „eerlijke en duidelijke” gesprekken gevoerd over het in stand houden van de nucleaire deal.

Dat zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif. De Duitse buitenlandminister Heiko Maas is in Teheran om te praten met zijn Iraanse collega en president Hassan Rouhani over de nucleaire deal en de handel tussen Iran en Europa.

„Teheran zal samenwerken met de EU-landen om de deal te redden”, aldus Zarif, die van Maas de belofte kreeg dat Duitsland zich zal houden aan de verplichtingen die de nucleaire deal met zich meebrengt. Maas: „We kunnen geen wonderen verrichten maar we gaan ons best doen, met alle mogelijkheden die we hebben, om falen te voorkomen.”

De Amerikaanse president Donald Trump stapte uit het akkoord en legde Iran sancties op. Trump vindt de deal ontoereikend en stelt dat er te weinig wordt gedaan tegen het kernwapenprogramma van Teheran. „Zolang de sancties blijven kunnen we geen gezamenlijke oplossing bereiken. Alle spanningen die er nu zijn komen door de economische oorlog van Trump tegen Iran”, meent Zarif. Teheran ziet graag dat Europa meer doet om die oorlog te beëindigen.

De Europese landen die betrokken zijn bij het akkoord –Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk– delen weliswaar de zorgen van de VS, maar willen niet af van de nucleaire deal, die in 2015 is gesloten. Zij eisen van Iran dat het zijn kernwapenprogramma afbouwt in ruil voor bescherming tegen de sancties van de VS.

„Als de spanningen blijven oplopen kan het weleens militair escaleren. Dat is in niemands belang en moeten we ten koste van alles voorkomen”, besluit Maas.