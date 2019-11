Iran doet weer stap uit atoomverdrag

Iran heeft een nieuwe stap gezet om zich terug te trekken uit het atoomverdrag met westerse mogendheden. Het land is begonnen met het injecteren van uraniumgas in centrifuges in het ondergrondse complex Fordow.

In het verdrag is bepaald nucleair materiaal in Fordow verboden. Door het injecteren van het gas wordt de onderzoeksfabriek nu weer een nucleair complex. Het injecteren gebeurde in het bijzijn van inspecteurs van de het internationale atoomagentschap IAEA.

Sinds de VS zich vorig jaar terugtrok uit het verdrag uit 2015 en sancties herstelde, is Teheran bezig zich uit de overeenkomst terug te trekken.