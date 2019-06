Iran doet er goed aan waarschuwing Israël serieus te nemen

Als geen ander volgt Israël de groeiende spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten met argusogen. De boodschap richting Teheran is duidelijk: Probeer ons niet uit.

Hoogstpersoonlijk maakte de Israëlische premier Benjamin Netanyahu halverwege deze week zijn opwachting in het noorden van Israël. Geflankeerd door stafchef Aviv Kochavi woonde hij een grootschalige oefening van de strijdkrachten bij. Opzet van de training: hoe om te gaan met aanvallen op verschillende fronten tegelijk.

Zo’n scenario is bepaald niet denkbeeldig. Enkele weken geleden had nog een heftige confrontatie rond de Gazastrook plaats. Ruim 700 raketten werden op de Joodse staat afgeschoten. De luchtmacht viel tientallen doelen van Hamas en Islamitische Jihad aan. Toen al waarschuwden zowel leiders van Palestijnse radicale terreurgroepen als de Israëlische legertop dat het deze zomer weleens tot een regelrechte oorlog zou kunnen komen.

De grootste dreiging bevindt zich echter nog steeds aan Israëls noordgrens. Van Iraanse troepen in Syrië en de door Iran gesteunde Hezbollah in Libanon, om precies te zijn. Vandaar dat het zwaartepunt van de legeroefening van deze week ook lag op het beantwoorden van aanvallen uit die hoek.

De vrees voor een escalatie aan de noordgrens is de afgelopen weken aanzienlijk gegroeid. Israëlische militair analisten waarschuwen dat Iran enigerlei vorm van actie tegen Israël zou kunnen ondernemen om de toch al fors opgelopen spanningen met de Verenigde Staten verder op te drijven en Washington naar de onderhandelingstafel te dwingen.

Teheran wil de Amerikanen ertoe bewegen de economische strafmaatregelen tegen het land in te trekken, of op zijn minst te verminderen. Washington scherpte de sancties al diverse malen aan, sinds Washington vorig jaar uit het internationale atoomakkoord met de Islamitische Republiek stapte. De VS hebben nog altijd twijfels over de vreedzame bedoelingen van het Iraanse atoomprogramma. Ook maken zij zich ernstige zorgen over de ontwikkeling van ballistische raketten en de Iraanse bemoeienis met diverse conflicten in het Midden-Oosten.

Geplande aanval op Iran door Trump ingetrokken

De recente aanvallen op internationale olietankers in de Golf van Oman, waarvan Amerika de Islamitische Republiek beschuldigt, zorgden vorige week al voor een flinke escalatie. Het neerschieten van een Amerikaanse drone door de Iraanse Republikeinse Garde, donderdag, deed daar nog een flinke schep bovenop. De op het allerlaatste moment door president Trump afgeblazen Amerikaanse vergeldingsaanvallen op Iran hebben de spanningen inmiddels gevaarlijk dicht bij het kookpunt gebracht.

Mocht Iran besluiten om de druk op de Verenigde Staten nog verder op te voeren door Israël militair bij het conflict te betrekken, dan is de boodschap van de Joodse staat duidelijk. Premier Netanyahu nam zijn aanwezigheid bij de oefening van deze week te baat om een duidelijke waarschuwing aan het adres van Teheran te uiten. „Ik hoor onze buren in het noorden, in het zuiden en in het oosten dreigen om ons te vernietigen. Ik zeg tegen onze vijanden: De Israëlische strijdkrachten hebben een immens vernietigende kracht. Probeer ons niet uit.”

Teheran doet er goed aan die Israëlische waarschuwing ter harte te nemen. Duidelijker kan Jeruzalem niet zijn.