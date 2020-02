Iran deelt geen bewijs meer over neergehaald vliegtuig na lek

Iran deelt geen bewijs meer met Oekraïne over de vliegtuigcrash in januari nadat er een audiofragment was uitgelekt via Oekraïense media. Dat zegt de directeur van de Iraanse burgerluchtvaartautoriteit die de leiding heeft over het onderzoek.

Op 8 januari werd een toestel van Ukraine International Airlines kort na de start in Teheran neergeschoten door twee Iraanse raketten. Daarbij kwamen alle 176 inzittenden om het leven.

Uit het audiofragment blijkt dat de Iraanse autoriteiten altijd hebben geweten dat raketten het vliegtuig hebben neergehaald. „Iran heeft niet alleen geprobeerd de raketbeschieting te verbergen, maar wist vanaf het moment dat de raketten werden afgevuurd al wat er aan het gebeuren was”, staat volgens Oekraïense media in een transcript van het gelekte bewijs.

Het fragment dat door Oekraïense media is gepubliceerd, is door Iran verstrekt aan Oekraïense experts die ook onderzoek doen. „De consequentie van dit lek is dat wij geen informatie meer gaan delen met Oekraïne”, aldus de directeur.