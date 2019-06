Iran claimt sparen toestel VS met 35 mensen

De Iraanse Revolutionaire Garde claimt dat het een Amerikaans toestel met aan boord 35 mensen heeft gespaard dat de drone begeleidde die door Iran is neergehaald. Amirali Hajizadeh, hoofd van de lucht- en ruimtevaartdivisie van de garde, zei dat vrijdag tegen het Iraanse persbureau Tasnim.

Hajizadeh zei dat het Amerikaanse vliegtuig met 35 mensen aan boord net als de drone het Iraanse luchtruim schond. „We hadden dat vliegtuig ook kunnen neerschieten, maar hebben het niet gedaan.”

Iran meldde donderdag dat het een Amerikaanse ‘spionage-drone’ had neergeschoten in de zuidelijke provincie Hormozgan in het Iraanse luchtruim. Volgens Washington vloog de drone in het internationale luchtruim boven de Straat van Hormuz.

De Revolutionaire Garde toonde vrijdag beelden van wat wrakstukken van de neergehaalde drone zouden zijn.