De Iraanse kustwacht heeft bij een eilandje in de Perzische Golf een schip opgebracht. Het zou olie smokkelen en onderweg zijn geweest naar de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Iraanse media had de boot slechts 250.000 liter diesel aan boord. De bemanning is aangehouden door leden van de Revolutionaire Garde en overgebracht naar de provincie Hormozgan.

De boot, mogelijk een bunkertanker, werd aangehouden bij het eilandje Groter Tunb, op circa 135 kilometer afstand van de haven Bandar Abbas.