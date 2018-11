Iran brengt Saudisch vissersschip op

De Iraanse Revolutionaire Garde heeft een Saudische vissersboot opgebracht en de bemanning gearresteerd. Dat meldde lokale Iraanse media. De reden voor de aanhouding is niet duidelijk.

Iran en Saudi-Arabië leven al decennialang op gespannen voet. In diverse oorlogen staan ze via de strijdende partijen die zij steunen tegenover elkaar zoals in Jemen en Syrië.

Iraanse media meldden vorig jaar dat de Saudische grensbewaking het vuur had geopend op een Iraans vissersschip en dat daardoor een visser was omgekomen.