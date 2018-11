Iran bouwt militaire aanwezigheid aan grens Israël verder op

Iran liet begin deze week weer de nodige spierballentaal richting Israël horen. Het blijft echter niet alleen bij retoriek.

Dat Iran een hele reeks weinig vleiende benamingen voor Israël in zijn vocabulaire heeft, is niets nieuws. Van oudsher wordt de Joodse staat als de ”kleine satan” of de ”zionistische entiteit” aangeduid.

Begin deze week betitelde de Iraanse president Hassan Rohani op een islamitische conferentie Israël als een „kankergezwel” met een „nepregime” dat door het Westen is neergezet. Het bleef niet bij scheldwoorden. Het staatshoofd riep ook op tot een gezamenlijke actie van de moslimwereld om de „strijd tegen criminelen” te winnen die „de historische natie van Palestina hebben vermoord.”

De geestelijk leider van Iran, Ali Khamenei, deed er op Twitter nog een schepje bovenop met een serie verwensingen aan het adres van Jeruzalem en Washington.

De Israëlische premier Netanyahu reageerde kort met de opmerking dat „Israël weet hoe het zich moet verdedigen tegen het moordzuchtige Iraanse regime.”

Opmerkelijk genoeg trok de Iraanse retoriek ook de aandacht van de Verenigde Staten en de Europese Unie. Beide bestempelden de uitlatingen als „totaal onacceptabel” en verzekerden Israël dat zij volledig achter de veiligheid van de Joodse staat staan.

In een van zijn zeldzame interviews met Amerikaanse kranten, benadrukte president Trump deze week in The Washington Post dat Israël de belangrijkste reden is dat de VS troepen in het Midden-Oosten gestationeerd houden.

De Amerikaanse en Europese steunbetuigingen volgen op nieuwe informatie over Iraanse militaire activiteiten in Syrië. Sinds de burgeroorlog in het Arabische land begon, heeft Teheran stelselmatig geprobeerd zijn militaire aanwezigheid in Syrië op te voeren. Aanvankelijk om bondgenoot Assad te helpen in de strijd tegen de opstandelingen. Maar Iran had ook een belangrijk strategisch doel: een front-op-afstand aan de grens met Israël creëren.

Dat front bestond al in Libanon, waar de door Iran gesteunde Hezbollah militair heer en meester is. Syrië moest het voorlopige sluitstuk vormen van een sjiitische halve maan die zich uitstrekt van Iran tot aan de Middellandse Zee.

Israël heeft die militaire aspiraties van Iran tot nu toe effectief weten in te dammen. Gevechtsvliegtuigen voerden honderden bombardementsvluchten boven Syrië en Libanon uit. Voornamelijk bedoeld om wapenkonvooien richting Hezbollah te treffen en de Iraanse militaire aanwezigheid aan zijn grenzen te dwarsbomen.

Na het neerschieten van een Russisch vliegtuig boven Syrië, heeft Moskou echter geavanceerde luchtafweerraketten in Syrië geplaatst. Dat beperkt de mogelijkheden van de Israëlische luchtmacht aanzienlijk.

Precisiewapens

Ondertussen gaat de Iraanse militaire opbouw in Syrië onverminderd door. Door Israël vernietigde bases worden herbouwd, zoals het hoofdkwartier van de Revolutionaire Garde bij de luchthaven van Damascus. Hezbollah is met soortgelijke operaties in Libanon bezig. Iran wordt er ook van beschuldigd achter de tweedaagse confrontatie tussen Israël en Hamas in de Gazastrook van enkele weken geleden te zitten.

Donderdag landde voor het eerst een Iraanse Boeing 747 in Beiroet die rechtstreeks van Teheran naar de Libanese hoofdstad was gevlogen. Volgens Israëlische inlichtingendiensten was het toestel volgestouwd met wapens en GPS-apparatuur om de raketten van Hezbollah tot geleide precisiewapens om te bouwen.

Alles wijst erop dat Iran zich steeds dieper aan de grenzen met Israël ingraaft.