Iran boos over visumweigering VS

De Iraanse minister van Economische Zaken heeft een trip naar Washington geschrapt. Iran is kwaad omdat enkele leden van de delegatie van minister Farhad Dejpasand geen visum krijgen voor de VS.

Dejpasand zou later deze maand in de VS belangrijke bijeenkomsten bijwonen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank. Die hebben beide hun hoofdkwartier in de Amerikaanse hoofdstad Washington. Duizenden functionarissen uit andere landen zullen wel aanwezig zijn.

De Iraanse minister heeft een boze brief aan de Wereldbank gestuurd, aldus Britse media. Daarin beschuldigt hij de VS van het opwerpen van „ongegronde obstakels” en het opleggen van „illegale, ongekend en vijandige” beperkingen.

De Amerikaanse president Donald Trump legde Iran vorige maand nieuwe visumbeperkingen op voor hoge regeringsfunctionarissen.