Iran bevestigt vastzetten drie Australiërs

De Iraanse rechterlijke macht bevestigt dinsdag dat er drie Australiërs vastzitten in het land. De Australische overheid bracht vorige week naar buiten dat twee reisbloggers en een wetenschapper al tien weken vastzitten in Iran.

De bloggers zijn volgens Iran opgepakt omdat ze foto’s hebben genomen in een militair gebied. De wetenschapper wordt beschuldigd van spionage. „De rechtbank gaat bepalen of de derde verdachte schuldig is aan spionage”, laat een woordvoerder van de rechterlijke macht weten. Over de procedure tegen de bloggers, is niets gezegd.

Australië maakte afgelopen vrijdag bekend dat de reisbloggers Jolie King en Mark Firkin al tien weken vastzitten. Voor Iran waren ze in Pakistan en Kirgizië geweest. Kylie Moore-Gilbert van de Universiteit van Melbourne werd rond dezelfde periode vastgezet. Dat zei Australië zondag.