Iran bevestigt dood opgepakte activist

Een Iraans-Canadese activist heeft zich in gevangenschap van het leven beroofd. Dat zei een aanklager in de Iraanse hoofdstad Teheran, nadat de zoon van Kavous Seyed-Emami via Twitter melding had gemaakt van de dood van zijn vader.

De autoriteiten hadden Seyed-Emami (63) opgepakt vanwege een spionagezaak. De activist had een topfunctie binnen de Persian Wildlife Heritage Foundation, dat zeldzame diersoorten in Iran wil beschermen. De man werkte ook op een Iraanse universiteit, waar hij sociologie doceerde.

„Hij was één van de verdachten in een spionagezaak en pleegde helaas zelfmoord in de gevangenis”, zei aanklager Abbas Jafari-Dolatabadi zondag tegen persbureau ILNA. „Hij wist dat veel mensen belastende verklaringen over hem hadden afgelegd.”

De aanklager had een dag eerder melding gemaakt van de aanhouding van meerdere verdachten. Zij zouden „geheime informatie” hebben verzameld onder het mom van „wetenschappelijke en milieuprojecten”.

De familie van de overleden activist eist dat een onafhankelijke partij een lijkschouwing uitvoert om de doodsoorzaak vast te stellen.