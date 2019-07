Iran: beelden weerleggen drone-claim Trump

De Revolutionaire Garde van Iran zegt beelden te zullen vrijgeven die de bewering van de Amerikaanse president Donald Trump dat de Amerikaanse marine een Iraanse drone in de Golf heeft vernietigd, zullen ontzenuwen. Dat meldden Iraanse persbureaus vrijdag.

Trump zei donderdag dat de drone binnen een kilometer afstand van het Amerikaanse oorlogsschip Boxer was gekomen. Ondanks herhaalde waarschuwingen rechtsomkeert te maken, kwam het toestel steeds dichter bij de USS Boxer. Daarop is besloten de drone te vernietigen. President Trump noemde het „de laatste van de vele provocaties van Iran tegen schepen die in internationale wateren varen”.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif zei niets te weten van het incident donderdag. Vrijdag benadrukte Iran geen drones te missen en suggereerde het land dat de Verenigde Staten mogelijk een eigen drone hebben neergeschoten.