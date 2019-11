Iran barricadeert internet na brandstofrellen

Na twee dagen van hevige protesten tegen een verhoging van de brandstofprijs, hebben de autoriteiten in Iran de toegang tot internet ingeperkt. De maatregel geldt voor 24 uur, meldt het Iraanse persbureau ISNA.

De staatstelevisie beschuldigt ‘vijandige media’ van het verspreiden van nepnieuws via sociale media, waardoor de rellen groter zouden lijken dan ze zijn. De beperking van de internettoegang komt in werkelijkheid neer op het vrijwel geheel platleggen van internet, zegt de monitoringwebsite Netblocks.

Iran verhoogt de brandstofprijs met 50 procent voor de eerste 60 liter die een automobilist maandelijks tankt, en 300 procent voor wat daarbovenop komt. De maatregel is ingegeven door de aanhoudende economische crisis in het land. Overigens is de benzine in Iran naar Nederlandse maatstaven ook na de prijsverhoging nog altijd spotgoedkoop, 32 eurocent per liter.

Bij protesten tegen de prijsverhoging is tot nu toe één dode gevallen. Dat was in de stad Sirjan. Tientallen betogers zijn opgepakt.