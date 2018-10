„Iran achter plan aanslag Denemarken”

De Deense geheime dienst verdenkt een Iraanse inlichtingendienst ervan een aanslag te hebben willen plegen in Denemarken. De aanslag zou zijn gericht tegen de leider van de Deense tak van de Arabische Strijdbeweging voor de Bevrijding van al-Ahvaz (ASMLA), vertelde Finn Borch Andersen op een persconferentie.

De politie heeft in deze zaak op 21 oktober een Noors staatsburger met Iraanse achtergrond gearresteerd, voegde hij eraan toe.

In november 2017 werd in Den Haag de voorman van de ASMLA, Ahmad Mola Nissi, geliquideerd. De ASMLA is een separatistische Arabische groep die streeft naar een onafhankelijke staat in het zuidwesten van Iran. De regering in Teheran beschouwt de groepering als een terroristische organisatie. De militante tak heeft meerdere bomaanslagen gepleegd in Iran.