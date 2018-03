Irakezen bevrijd uit gesloten koelwagen

De Duitse politie heeft aan de Duits-Nederlandse grens bij Bad Bentheim negen uitgehongerde en onderkoelde vluchtelingen uit Irak bevrijd uit een gesloten koelwagen. Door te slaan op de wand van de vrachtwagen trokken de Irakezen de aandacht toen ze stopten bij een parkeerplaats. De chauffeur waarschuwde vervolgens de politie.

Met behulp van een mensensmokkelaar waren de vluchtelingen woensdag in Frankrijk in de vrachtwagen gezet. De overeengekomen bestemming was Groot-Brittannië, maar de chauffeur reed in de richting van Oekraïne. Als gevolg van honger, dorst, kou en de steeds slechtere lucht in de oplegger sloegen de vluchtelingen alarm. Onder hen waren twee vrouwen en twee kinderen van tien en twaalf jaar.

De vrachtwagen beladen met witte wijn en wodka was de reis bij Reims, in het noordoosten van Frankrijk, begonnen. Via België en Nederland was de truck vervolgens naar Nedersaksen gereden.

De Oekraïense vrachtwagenchauffeur was volgens de politie blijkbaar niet betrokken bij de smokkel en zelf volledig verrast. Hij kon zijn reis later voortzetten.