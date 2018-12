Irak protesteert tegen Turkse luchtaanvallen

De Iraakse regering heeft boos gereageerd op Turkse luchtaanvallen op Koerdische militanten in Irak. Het ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de bombardementen onacceptabel en heeft de Turkse ambassadeur in Bagdad op het matje geroepen.

Het Turkse leger meldde eerder op de dag dat het acht strijders van de PKK-beweging heeft gedood in noord-Irak. De Turkse luchtmacht heeft daar al eerder aanvallen uitgevoerd op doelen van die verboden Koerdische organisatie. Het is Ankara een doorn in het oog dat die militanten actief zijn in de buurt van de Turkse grens.

Irak klaagt dat buurland Turkije de veiligheid van Iraakse burgers in gevaar brengt en de Iraakse soevereiniteit schendt. „Het ministerie verwerpt het optreden van Turkse vliegtuigen die het Iraakse luchtruim schenden en meerdere locaties bestookten in het noorden van Irak, met het verlies van levens en eigendommen tot gevolg.”