Irak opent massagraf uit tijd Saddam Hoessein

Irak is dinsdag begonnen met het opgraven van tientallen mensen onder wie jonge kinderen, die vermoedelijk tijdens het bewind van Saddam Hoessein om het leven zijn gebracht. De ex-dictator voerde indertijd bloedig strijd tegen de Koerdische minderheid in zijn land. In de jaren 1987 en 1988 werden bijna 180.000 Koerden vermoord en 3000 dorpen verwoest.

Dit massagraf werd ontdekt in Tal al-Sheikhiya, zo’n 300 kilometer ten zuiden van hoofdstad Bagdad. „Tot dusver hebben we de stoffelijke resten van ruim zeventig mensen geborgen, waaronder die van kinderen, van pasgeboren baby’s tot tien jaar oud”, zei Zaid al-Youssef, die is belast met de identificatie van de slachtoffers. „Deze resten lagen het dichtst onder de grond. Misschien vinden we in een diepere laag nog meer lijken.”

Youssef vertelde dat veel erop wijst dat de slachtoffers in 1988 standrechtelijk zijn geëxecuteerd. „De vrouwen waren geblinddoekt en zijn met schoten door het hoofd gedood. Maar sommigen hadden ook kogelwonden in andere delen van het lichaam, wat erop wijst dat er ook lukraak op hen is geschoten.”

In Irak heeft de terreurorganisatie Islamitische Staat naar schatting tweehonderd massagraven achtergelaten, met volgens de VN mogelijk 12.000 mensen.